Діденко пообіцяла “мінуси” та перший сніг

В середу, 16 листопада, в західних, центральних та північних областях очікуються опади, подекуди пройде мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

“Отже, цей день прийшов. Листопад нарешті вирішив надати свій сезонний майданчик для зустрічі на високому рівні вологого атмосферного фронту та холодної повітряної маси. А поєднання вологості та холодного повітря переводить дощ у мокрий сніг, що логічно й зрозуміло”, – написала Наталка Діденко.

За її словами, 16 листопада на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу. Загалом переважатиме дощ, проте при наближенні температури повітря до нижчих градусів ймовірна “зимова фаза опадів”.

Опади пройдуть у західних областях України, у північних, в другій половині у центральній частині, на Харківщині та Одещині. На Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу – без істотних опадів.

У Києві 16 листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

“Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня побільшає “мінусів”, – попередила Наталка Діденко.