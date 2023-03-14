Бійці ТрО взяли в полон під Бахмутом “вагнерівця”, якій “сидів” за вбивство

Бійці 225 батальйону 127 бригади тероборони під час контрштурму позицій РФ на бахмутському напрямку взяли у полон бійця приватної військової компанії “Вагнер”.

Про це Суспільне Харків повідомили у батальйоні.

Полонений розповів тероборонівцям, що пішов воювати у лавах “Вагнера” з тюрми. У батальйоні зазначили, що чоловіка у Росії позбавили волі за вбивство на 13,5 років, з них понад чотири солдат відсидів.

Затриманий був одягнений у форму, малюнок якої нагадує “піксель” українських військових. Чоловік пояснив представникам тероборони, що таку форму йому дали, щоб “бути схожими на українських солдатів”.