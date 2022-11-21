Суспільство

97% багатоквартирних будинків Харківщини опалюються, — Синєгубов

21 Листопада 2022 16:22
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опалення, зима

У Харкові та області триває опалювальний сезон. Запущені майже всі котельні, які змогли підготувати до зими під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це під час телемарафону 21 листопада повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“511 з 518 котелень вже наразі працюють. Це там, де ми можемо відновити, в тому числі по Ізюму, Куп’янську, Вовчанську в тому числі”, — сказав Синєгубов.

За даними пресслужби Харківської ОВА, до тепла під’єднані понад 97% багатоквартирних будинків та 98% об’єктів соціальної інфраструктури.


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