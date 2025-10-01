Смертельна ДТП під Броварами: 29-річному водію повідомили про підозру

У селищі Згурівка на Броварщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 66-річний водій. Про це повідомила поліція Київської області.

На Київщині водію Volkswagen повідомили про підозру через смертельну ДТП / Фото: Нацполіція

За попередніми даними, 29-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись автодорогою Яготин–Биків, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся лоб у лоб із автомобілем Hyundai.

У результаті зіткнення водій Hyundai загинув на місці. Дві пасажирки — 57 та 75 років — отримали травми та були госпіталізовані.

Реклама

Реклама

Слідчі поліції Київщини повідомили кермувальнику Volkswagen про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці закликали водіїв бути максимально уважними за кермом, дотримуватися швидкісних обмежень та враховувати дорожню обстановку.