Смерть етнічного угорця в лікарні на Закарпатті: у ДБР розкрили деталі розслідування

Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує смерть військовослужбовця ЗСУ, етнічного угорця Йосипа Шебештеня, який помер у лікарні 6 липня на Закарпатті. У померлого не виявлено слідів насильницької смерті, слідчі дії та експертизи тривають.

Про це повідомили в ДБР.

Реклама

“У Державному бюро розслідувань відреагували на інформацію про обставини смерті 6 липня громадянина України — етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності”, — йдеться в повідомленні.

На початку липня 2025 року Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Розслідування даного кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.

Встановлено, що Йосип Шебештень був призваний на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не заявляв.

“Вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень”, — розповіли в ДБР.

24 червня Йосип Шебештень за згодою був переведений до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги у Береговому. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня чоловік помер у медичному закладі.

Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено.

У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті.