Словацькі перевізники заблокували рух транспорту через пункт “Вишнє-Нємецьке”

Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на напрямку пунктів пропуску “Вишнє-Нємецьке” – “Ужгород”.

Про це повідомляє речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді“

“У ході взаємодії з словацькими прикордонниками отримано інформацію про початок блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску Вишнє-Нємецьке – Ужгород. Часткове блокування вантажного напрямку здійснюють словацькі перевізники.

За наявною інформацію блокування може нести безстроковий характер”.

За словами Демченка, наразі на території Словаччини в бік України в черзі перебуває близько 900 вантажівок.

Офіцер нагадав, що за інформацією словацької сторони, блокувальники обіцяли пропускати в бік України по 4 транспортні засоби в годину, та не блокувати рух для гуманітарних вантажів, палива та інших важливих вантажів.

Рух для вантажівок на напрямку в’їзду в Словаччину забезпечуватиметься у штатному режимі.

У разі надходження від словацької сторони іншої інформації ДПСУ повідомлятиме додатково.