Суспільство

Словацькі перевізники погрожують повним блокуванням пункту пропуску на кордоні з Україною

6 Грудня 2023 12:23
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кордон, Словаччина

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт “Вишнє Нємецьке – Ужгород”, якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, хоч і усвідомлює, що шлях до вирішення проблеми не є простим.

Про це повідомляє UNAS у Facebook, передає “Європейська правда”

“Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт “Вишнє Нємецьке – Ужгород” в обох напрямках”.

Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

“Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити”, – йдеться в заяві.


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