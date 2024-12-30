Політика

Словаччина заперечує співпрацю з РФ та критикує заяви Зеленського щодо “енергетичного фронту”
30 Грудня 2024 12:37
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зеленський, Словаччина
Прапор Словаччини / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Словаччини висловило незгоду із заявами президента України Володимира Зеленського, який звинуватив прем’єр-міністра Роберта Фіцо у створенні “другого енергетичного фронту” через його заяви про можливе припинення постачання електроенергії в Україну.

Словацьке МЗС назвало реакцію українського президента надмірною та рішуче відкинуло звинувачення у співпраці з Володимиром Путіним.

Дипломатичне відомство підкреслило, що Словаччина продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу постраждалим українцям у межах своїх можливостей. Водночас словацька сторона нагадала, що Україна отримує значні кошти від транзиту російського газу через свою територію.

МЗС Словаччини порадило Україні, яка перебуває у стані війни, уникати створення нових протистоянь. Відомство наголосило, що уряд Словаччини діятиме в інтересах власних громадян та ЄС, незалежно від позиції української сторони.

Конфлікт виник після того, як Роберт Фіцо розкритикував рішення України не продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пригрозив припинити постачання електроенергії у відповідь. Зеленський розцінив це як спробу Путіна створити додатковий тиск на Україну через словацького прем’єра.

Раніше Словаччина неодноразово намагалася сприяти продовженню українсько-російської газової угоди. Однак Київ відмовляється від нової угоди з “Газпромом” та не погоджується на транзит російського газу під виглядом азербайджанського. На тлі цих подій відбувся резонансний візит Фіцо до Москви та його зустріч з Путіним.


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