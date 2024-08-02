Скільки в Україні заробляють фармацевти?

Медицина завжди вважалася найбільш науковою, але дуже потрібну професію. Крім лікарів ще всі ми знаємо фармацевтів, які зазвичай працюють в аптеках. Потрапити на навчання бажає чимало молоді, адже це «хлібна» справа, що не залишить без грошей. Однак доведеться як слід повчитися, зануритися в науку, щоб досягти відповідного рівня знань.

На відомих майданчиках з рекрутингу вистачає вакансій для людей, що працюють з фармакологією. Бо нові аптеки відчиняються в будь-які часи, створюючи досить потужну конкуренцію одна одній. Отже, можна сподіватися, що робота буде і надалі. Але все буде залежати також від рівня освіти та особистих якостей шукача.

Знання фармацевту потрібні фактично в усіх аспектах діяльності. Як мінімум треба вміти читати рецепти лікарів та розуміти призначення тих чи інших ліків. А ще спеціаліст має надати консультацію, якщо у клієнта немає рецепта. Іноді також є потреба порекомендувати аналоги, якщо препарат на час обслуговування відсутній в асортименті.

Крім отриманого атестата та знань, фахівець ще повинен бути уважний до людей, бажати прийти їм на допомогу та не відноситись до справи халатно. Фармацевту доведеться кожен день спілкуватися з людьми, то ж цей факт треба обов’язково врахувати. Попри високу популярність, ця робота не для всіх.

Що може робити фармацевт

Для блискучого виконання своїх обов’язків доведеться вивчити склад лікарських препаратів, їх призначення та спосіб застосування. Але аптекар – це далеко не єдиний приклад роботи фармацевта. Це дуже велика галузь, напрямків діяльності тут достатньо. Головне – ввічливо ставитися до людей та якісно виконувати свої обов’язки.

Якщо Вас більше тягне розвивати свій науковий потенціал, можна спробувати себе в дослідницьких центрах. Тут вивчають біологічний вплив та взаємодію речовин, розробляють нову продукцію, яка згодом буде лікувати людей. До слова, труд робітників клінічних досліджень гарно оплачується в міжнародних компаніях, що представлені в Україні. Таких компаній нараховується близько 40 в нашій країні, вакансії від них також регулярно викладаються на сайтах з пошуку роботи.

Фармацевти зі стажем можуть стати викладачами навчальних закладів, проводити семінари та лекції, або працювати в експедиції лікарських товарів, тобто стають проміжною ланкою між заводом-виробником та пунктом продажу. Для людей, яким медичні науки даються легко і це їхнє комфортне середовище, доступне подальше навчання, щоб зайняти місце в управлінні фармацевтичної служби.

Скільки заробляє фармацевт?

Щасливі історії успіху не особливо допоможуть знайти місце для гарного заробітку – тут потрібні тільки конкретні дії. Навіть якщо їх не було зроблено раніше і Ваша анкета в жахливому стані, ніколи не пізно все переробити. Пункт бажаної заробітної плати теж важливий – так представники компанії розуміють, що Ви цінуєте свій труд та знаєте загальні тенденції галузі.

В топ найкрутіших заробітків цю посаду навряд чи колись буде включено. Але відомо три важливі переваги:

Умови праці в основному комфортні – це теплі, охайні приміщення з наданими технічними засобами та відповідним меблюванням. Фармацевт навряд чи колись буде працювати у необладнаних будівлях. Оплата праці вища за середню по країні. При цьому потреба в фахівцях присутня постійно – тобто роботу знайти можна. Здобути належну освіту в Україні можна без проблем, а вакансії постійно з’являються на відомих українських платформах з пошуку роботи.

Один з відомих рекрутерів провів дослідження стосовно середньої оплати в галузі. На даний час вона складає близько 20500 грн. В регіонах ця сума може бути меншою, але все одно зазвичай понад 17500 грн. З одного боку, це не найпростіший вибір у житті, бо доведеться знати хімію та навчитись комунікувати з різними людьми, навіть коли не хочеться. З іншого – Ви обираєте стабільність, на яку варто розраховувати.

Як створити резюме фармацевта?

Розібравшись із такими цікавими цифрами, постає питання – як же отримати бажане місце роботи? Враховуючи високі вимоги до спеціалістів та конкуренцію, слід серйозно підійти до справи. Акцент відразу ж потрібно зробити на резюме – воно яскраво характеризує Вас перед керівниками підприємств. Ви завжди можете створити нове резюме фармацевта українською або оновити те, що вже існує.

Як мінімум, має сенс прочитати стандарти укладання робочої біографії на момент створення. Чому так? Бо все у світі мінливе – не тільки шукачі вносять правки до біографії, а й рекрутери оновлюють правила подачі документів. Трошки зусиль для самовдосконалення точно стануть в пригоді.

Передивіться свій документ на предмет:

зайвої інформації – бажано вкластися в одну -дві сторінки;

відповідності фотографії – зображення з попереднього документу може бути не актуальним або некоректним;

форматування – виділяйте головні події маркованими списками;

хронології – тут можна обрати хронологічний зворотній порядок або по важливості досвіду.

Скористуйтеся прикладами якісно створених резюме, розташованих у відкритих джерелах.

Які перспективи існують для фармацевтів

Звісно, треба розуміти, що середньостатистичний показник не може бути абсолютним для всіх. Так, в невеликих аптечних закладах зарплата технічного робітника може складати 14000 грн. Якраз таку суму було названо більшістю респондентів-фармацевтів під час проведення опитування в 2023 році. Тому звісно треба враховувати, що при оцінці окладу рахується як найменший та найвищий показники. До того ж, на цей показник впливають різні економічні та географічні фактори.

Інша група респондентів – це керівники фармацевтичних закладів, і тут ситуація виглядає краще. Згідно аналітиці вакансій на майданчиках з рекрутингу, керуюча ланка має виплати близько 22000 в середньому. Але якщо зважати на пропозиції великих міст, то там чимало робочих місць з оплатою від 25000 грн. Також компанії запрошують людей з фармацевтичним досвідом до комунікаційних відділів, що теж можна розглядати як альтернативу.

Тобто розрив між ланкою простого робітника та керівними посадами доволі суттєвий і це загальновідома практика багатьох європейських країн. Разом з тим згідно Forbes в Україні зростає економічна привабливість фармацевтичної галузі, що дає надію на покращення умов праці.