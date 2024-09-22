Скандал у російській Держдумі: порно за участю депутата-комуніста потрапило в Мережу

Депутати Держдуми РФ шукають у своїх кабінетах жучки і приховані камери спостереження. Це сталося після появи відео, на якому представник КПРФ Денис Парфьонов займається сексом із дівчиною в кабінеті Держдуми. Судячи з відео, зйомка була прихованою.

Низка депутатів КПРФ, ЛДПР і «Единой России» звернулися до фахівців із проханням перевірити їхні кабінети на наявність прихованого обладнання, пишуть ЗМІ. Водночас низка депутатів не стали звертатися до сторонніх людей, а довірили перевірку кабінетів своїм службам безпеки ще минулої п’ятниці: саме тоді в мережі й розійшлося скандальне відео. За словами джерела, депутатська охорона й так періодично перевіряє кабінети своїх господарів, однак поява відео спровокувала короткочасний сплеск шпигуноманії в Держдумі.

Згідно з оголошеннями в інтернеті, вартість подібних послуг починається від 10 000 рублів, проте у відгуках клієнти пишуть, що така робота обходиться приблизно в 20-30 тисяч рублів і дорожче (залежно від площі приміщення і навичок тих, хто шукає жучки). Фахівці, як правило, мають юридичну або військову освіту, а також досвід роботи в силових структурах.

Приводом для депутатської підозрілості стала публікація пікантного відео за участю чоловіка, схожого на 36-річного депутата від КПРФ Дениса Парфьонова. Прихована камера зафіксувала його коротку інтимну зустріч із дівчиною просто на робочому місці – нібито в кабінеті будівлі на Охотному ряду.

Депутата от КПРФ Дениса Парфенова обвинили в том, что он заказал проститутку прямо в Госдуму.. pic.twitter.com/9stJ0UuUaa — Sasha Sever Мерность седьмого Я✨✨✨ (@SashaSever12) September 20, 2024

Крім того, в мережі було опубліковано діалоги з, імовірно, месенджера Парфьонова – певно, невідомі отримали і доступ до його листування в Telegram.

У КПРФ у відповідь на скандал заявили про початок перевірки і не виключили, що відео, імовірно, було зроблено нейронкою за допомогою ШІ-технологій.