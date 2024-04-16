Політика

Сі Цзіньпінь заявив про підтримку міжнародної мирної конференції “за участі всіх сторін”

16 Квітня 2024 13:19
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Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь / Getty Images

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Сі Цзіньпінь заявив про підтримку міжнародної мирної конференції “за участі всіх сторін”

Про це інформує Xinhua

Вказано, що зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня відбулася у Пекіні. 

Незадовго до цього Шольц у соцмережі X повідомив, що його зустріч з лідером Китаю стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть “зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні”. 

“Добре, що з часу мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний діалог між нашими урядами. У нас багато тем”, – додав Шольц. 

Згодом стало відомо, що лідер Китаю прокоментував під час зустрічі з Шольцом війну в Україні. Про це повідомляє Reuters

Сі Цзіньпінь закликав “усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу війни з-під контролю”. Крім того, він зазначив, що Китай підтримує зусилля щодо мирного врегулювання, зокрема, проведення міжнародної мирної конференції “за рівної участі всіх сторін”. 


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