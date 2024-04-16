Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Сі Цзіньпінь заявив про підтримку міжнародної мирної конференції “за участі всіх сторін”

Про це інформує Xinhua.

Вказано, що зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня відбулася у Пекіні.

Незадовго до цього Шольц у соцмережі X повідомив, що його зустріч з лідером Китаю стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть “зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні”.

“Добре, що з часу мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний діалог між нашими урядами. У нас багато тем”, – додав Шольц.

Згодом стало відомо, що лідер Китаю прокоментував під час зустрічі з Шольцом війну в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпінь закликав “усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу війни з-під контролю”. Крім того, він зазначив, що Китай підтримує зусилля щодо мирного врегулювання, зокрема, проведення міжнародної мирної конференції “за рівної участі всіх сторін”.