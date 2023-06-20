Сі Цзіньпінь пообіцяв Блінкену не надавати летальної зброї Росії

Під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв не надавати летальної зброї Росії.

Про це пише CNN.

Та, попри таку заяву президента КНР, Сполучені Штати залишаються стурбовані тим, що Пекін може не дотриматися обіцянки і компанії приховано можуть передати РФ зброю.

“Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами — компаніями, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього”, – сказав Блінкен.