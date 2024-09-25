Шведська оборонна компанія Saab планує запустити виробництво в Україні

Шведська компанія Saаb планує налагодити виробництво в Україні, заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон, передає Reuters.

“Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України“, – сказав генеральний директор Sаab.

Йоханссон зазначив, що оборонна промисловість поступово переходить від допомоги на основі пожертв до прямого партнерства з Києвом. За його словами, Saab наразі веде переговори з кількома українськими компаніями щодо організації місцевого виробництва, але угоди поки не досягнуто.

Шведська компанія, що спеціалізується в галузі авіабудування, аерокосмічного устаткування та військової електроніки.