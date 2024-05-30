Швеція надасть Україні два літаки РЛС 

Уряд Швеції заявив, що в межах найбільшого пакета допомоги Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Про це заявив речник шведського прем’єр-міністра Тома Самуельссона

Речник нагадав, що загальна вартість оголошеного пакета становить 1,16 млрд євро.

“Пакет включає два літаки повітряного спостереження і управління (ACS890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані”, – зазначив він.

Самуельссон додав, що напередодні прем’єр Ульф Крістерссон представив ці літаки безпосередньо послу України у Швеції.