Шойгу побував на окупованій території України

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої “спецоперації”, як у Росії називають війну в Україні.

Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА Новости.

Шойгу відвідав Південний військовий округ та проінспектував угруповання військ у зоні проведення спецоперації.

При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу у польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів”.

Агентство опублікувало відео, на якому видно, як Шойгу сідає у гелікоптер і звідти разом із військовими оглядає захисні споруди окупантів.