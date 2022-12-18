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Шойгу побував на окупованій території України

18 Грудня 2022 13:20
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої “спецоперації”, як у Росії називають війну в Україні.

Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА Новости.

Шойгу відвідав Південний військовий округ та проінспектував угруповання військ у зоні проведення спецоперації.

При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу у польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів”.

Агентство опублікувало відео, на якому видно, як Шойгу сідає у гелікоптер і звідти разом із військовими оглядає захисні споруди окупантів.


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