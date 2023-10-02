Шмигаль заявив, що Італія візьме на себе патронат у відбудові Одещини

Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
«Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області. Про це сьогодні оголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні», – зазначив Шмигаль.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили потреби у відновленні.
«Вітаємо початок роботи представництва Confindustria в Україні та готовність Італійського агентства експортного страхування надавати фінансові гарантії італійським компаніям. Цінуємо активну позицію Уряду Італії щодо підтримки швидкого відновлення України», – наголосив Шмигаль.
Він подякував Італії за військову, гуманітарну та санкційну підтримку і зазначив, що Україна очікує ухвалення 12-го пакету санкцій, який має бути спрямований на унеможливлення постачання в Росію західної високотехнологічної комплектації.
«Високо цінуємо послідовну підтримку з боку італійського Уряду й народу в нашій боротьбі з російським агресором за свободу, демократію, за право бути повноправною частиною ЄС і НАТО», – підсумував Шмигаль.