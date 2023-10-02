Політика

Шмигаль заявив, що Італія візьме на себе патронат у відбудові Одещини

2 Жовтня 2023 20:01
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Шмигаль, одеса, італія

Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

«Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області. Про це сьогодні оголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні», – зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили потреби у відновленні.

«Вітаємо початок роботи представництва Confindustria в Україні та готовність Італійського агентства експортного страхування надавати фінансові гарантії італійським компаніям. Цінуємо активну позицію Уряду Італії щодо підтримки швидкого відновлення України», – наголосив Шмигаль.

Він подякував Італії за військову, гуманітарну та санкційну підтримку і зазначив, що Україна очікує ухвалення 12-го пакету санкцій, який має бути спрямований на унеможливлення постачання в Росію західної високотехнологічної комплектації.

«Високо цінуємо послідовну підтримку з боку італійського Уряду й народу в нашій боротьбі з російським агресором за свободу, демократію, за право бути повноправною частиною ЄС і НАТО», – підсумував Шмигаль.


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