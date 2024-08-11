Що там у Курську? Зібрали все, що відомо станом на недільний вечір

Що відомо про події в Курській області станом на вечір 11 серпня:

Міноборони РФ заявило про “припинення” спроби ЗСУ прорватися глибше в Курську область. Як стверджує відомство, бойові дії велися біля кількох населених пунктів у Коренівському районі, а вночі було “припинено” прорив ЗСУ в Біловському районі.

Водночас Financial Times пише, що Росії не вдалося відкинути українські війська в Курській області, незважаючи на відправку підкріплень. Видання посилається на джерела в українській армії.

Наступ ЗСУ в Курській області “змушує агресора відвести великі війська з фронту на сході”, написав голова комітету бундестагу з оборони Маркус Фабер у соцмережі Х. Він закликав “поговорити про більше”, супроводивши пост хештегом Leopard 2.

Думку Фабера підтверджують у ЗСУ – командир одного з підрозділів, що воюють на Харківському напрямку, заявив “Суспільному”, що війська РФ останніми днями стали менше застосовувати артилерію в цьому регіоні. Зниження кількості ударів військовий пов’язує з бойовими діями в Курській області.

Пошуковий загін “Ліза Алерт” (росія) отримав щонайменше 200 прохань про допомогу в пошуку зниклих людей у Курській області. За словами представника організації Олесі Паралюк, зниклих безвісти, ймовірно, набагато більше. Російське видання “Агентство” зазначає, що в соціальних мережах з’являються “сотні інших оголошень” про зниклих у регіоні.

Глава МОЗ РФ Михайло Мурашко повідомив про щонайменше 106 постраждалих від початку наступу ЗСУ в Курській області. Він не уточнив, чи йдеться тільки про мирних жителів, чи в це число також входять постраждалі військові РФ.

Журналісти AFP помітили “десятки одиниць” української бронетехніки в Сумській області, що межує з Курською областю РФ. На транспорті були розміщені символи білого трикутника, які використовують сили ЗСУ, що ведуть наступ у російському регіоні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував у Telegram фото, прокоментувавши його фразою “Продовжуємо операцію!”