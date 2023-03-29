Ще одного шпигуна спіймали під Авдіївкою

Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.
Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.
Як повідомили в СБУ, після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.
Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.
Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.
Одержані відомості він мав передавати до фсб через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.
Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті.
Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.