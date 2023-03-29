Кримінал

Ще одного шпигуна спіймали під Авдіївкою

29 Березня 2023 10:10
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Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

Як повідомили в СБУ, після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

Одержані відомості він мав передавати до фсб через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті.

Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.


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