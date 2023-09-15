Суспільство

Сенат США візьметься за Маска 

15 Вересня 2023 12:19
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сша, Ілон Маск

Комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням мільярдера Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля окупованого Криму.

Про це повыдомляє Bloomberg, голова комітету Джек Рід.

За словами Ріда, повідомлення про використання Starlink виявили “серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки, і комітет займається цим питанням”.

“Комітет агресивно досліджує це питання з усіх боків”, – сказав він.

Рід зазначив, що комітет розглядатиме ширший ринок супутникового зв’язку, державні контракти та “важливу роль, яку тут відіграли пан Маск і його компанія”.

“Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США”, – додав Рід.

Інші сенатори-демократи в комітеті, в тому числі Джин Шахін з Нью-Гемпширу та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міністерства оборони відповіді, чому саме Маск, а не уряд США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Шахін і Воррен планують надіслати лист міністру оборони Ллойду Остіну з проханням надати подробиці про роботу Starlink і Маска в Україні, сказав помічник Конгресу, який побажав залишитися неназваним. За словами помічника, комітет ще не починає офіційне розслідування, а скоріше збирає інформацію.

У короткому інтерв’ю Шахін розповіла, що запитувала представників адміністрації під час секретних брифінгів про контроль за використанням Starlink в Україні та не отримала відповіді.


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