Sega придбала розробника Angry Birds за $776 млн

Фінську Rovio, яка є розробником всесвіту по мотивам гри Angry Birds, придбала компанія Sega. Сума угоди складає близько $776 млн. Про це повідомляє CNBC.

Очікувалось, що вартість угоди може скласти більше $1 млрд, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.

Раніше можливість поглинання Rovio розглядала Playtika, запропонувавши викупити весь бізнес за приблизно 800 млн. євро, але сторони не дійшли згоди.

Як стверджують експерти, ціна розробника вважається завищеною: саме ігри Angry Birds приносять більше 80% доходів бізнесу і невідомо, як довго вдастся утримувати популярність самої гри. Усі спроби диверсифікувати бізнес по суті не мали значного успіху. Наприклад, фільми на основі Angry Birds хоч і збирали касу у прокаті, не стали чимось постійним, а нові популярні ігри студії створити так і не вдалось.

Ігри Angry Birds завантажили більше 5 млрд разів.