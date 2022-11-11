Сдержанность, оригинальность и качество нишевой парфюмерии

Почему нишевая парфюмерия с каждым годом становится всё популярнее? Что отличает ее от крупных брендов, которые вы найдете в большинстве парфюмерных магазинов? Попробуем разобраться.

Нишевые духи могут и разочаровать, и превзойти все ваши ожидания. Сдержанность, оригинальность и качество – ключевые слова этого направления, расцвет которого пришелся на 90-е годы благодаря Сержу Лютенсу, Фредерику Малле, Жан-Клоду Эллену и Тьерри де Башмакофф.

То, что изначально было маргинальной группой брендов, становится все более популярным движением. И Украина здесь не исключение. Обратите внимание на национальный бренд нишевой парфюмерии Sister`s Aroma – эти духи основаны на благородном сырье и высококачественных композициях, и отчетливо контрастируют с утомительной рутиной крупных брендов селективного рынка с их бесконечными вариациями.



Замечено – нишевые парфюмерные магазины приятны для посещения, а продавцы обычно компетентны и дружелюбны. В отличие от продавцов селективной парфюмерии, бренды которых заняты в основном продажей одних продуктов больше, чем других. «25 Y духов от бренда Z, которые будут проданы в течение месяца, и вы получите вознаграждение и бесплатный набор для ухода». Знакомо? Нетрудно представить, во что в этих условиях превратится личный совет в магазине.

Исключения есть в обоих случаях, но мы обещаем, что в случае с парфюмом от Sister`s Aroma ваш нос, в отличие от вашего кошелька, не подведет.

Парфюмы женские, мужские или унисекс. В чем разница?

Вплоть до XVIII века все духи были унисекс и в первую очередь несли чисто практическую нагрузку – европейские королевские дворы любили распылять их на себя, чтобы замаскировать неприятные запахи тела. В начале XX века появилась более демократичная парфюмерия, но при этом роскошная. Она в большей степени коснулась женщин.

Наконец, наступают 70-е годы, а с ними и маркетинг в американском стиле, который создает гендерно-ориентированную аудиторию и конкретные рекламные цели. Результатом являются стереотипные ароматические и древесные ноты у мужчин и цветочные, фруктовые и гурманские ноты у женщин.

Что ж, всё логично: женщина цветочная, потому что она хрупкая и утонченная, в то время как сильный мужчина получает древесные ароматы. Впрочем, первые духи для мужчин связаны с парикмахерской: лаванда, бергамот и т. д., считалось, что такой аромат убедит клиента в том, что его мужественность не подвергается риску.

Нишевая парфюмерия дает возможность отказаться от этих клише “мужчина = дерево”, “женщина = цветок” и почти систематически предлагает духи унисекс. В конце концов, зачем оставаться в своем обонятельном мире, когда можно избежать конформизма!

Как тестировать парфюмы?

Посещение парфюмерного салона может быть приятным моментом, когда красивая коллекция сопровождается дельным советом, но может и превратиться в кошмар, когда от обилия ароматов, распыляемых в воздухе, перехватывает дыхание.

Помните, в хороших условиях вы не должны ощущать более пяти ароматов подряд. Если их количество превышает пять – ваши обонятельные рецепторы насыщаются, а фольклорные порции кофе на полках бессильны их регенерировать.

Однако все зависит от среды, в которой вы находитесь. В селективной парфюмерии воздух, обычно наполненный запахами, насыщает ваши обонятельные рецепторы еще до того, как вы успели протестировать духи. С другой стороны, нишевые магазины, которые часто менее тесны, лучше подходят для тестирования духов.