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WP: Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет

11 Травня 2023 13:25
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зброя, ппо

У перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Сьогодні ця цифра наближається до 90% у країні, та до 100% – у столиці.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, після перших днів повітряних атак окупанти не змогли їх потім продовжити, що дозволило Україні швидко перегрупуватися.

“Ситуація змінилася після прибуття в Україну західних систем ППО у жовтні та листопаді, а також на тлі зростання навичок українських батарей”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти WP,  у грудні Україна перехоплювала вже близько 80% російських крилатих ракет, а зараз цифра наближається до 90%, тоді як над столицею збивають усі повітряні об’єкти ворога.


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