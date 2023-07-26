WP: Україна тестує FPV-дрони зі штучним інтелектом

В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу зв’язку з оператором. Це стало можливим із застосуванням нового програмного забезпечення “штучного інтелекту”, яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь обраному об’єкті, пише The Washington Post.

Журналіст газети побував на випробувальному полігоні в сільській місцевості, і бачив, як оснащений бомбою дрон втратив зв’язок з оператором після включення засобів радіоелектронного придушення, але замість того, щоб звалитися на землю, він “розігнався до цілі та знищив її”, уникнувши долі тисячі інших дронів у цій війні.

Українці щомісяця збирають та відсилають на фронт тисячі FPV-дронів, які, озброєні боєприпасами, знищують техніку та особовий склад російських окупантів.

Для отримання переваги у війні потрібне різке нарощування постачання таких дронів Силам оборони: такі розробки “пришвидшують і демократизують” смертоносність безпілотних озброєнь, що особливо важливо для ЗСУ, вимушених боротися з більшим і численнішим ворогом, зазначив журналіст.

Видання пише, що можливості ШІ допомагають дронам виконати місію, навіть якщо ціль рухається, “що є значним кроком уперед порівняно з наявними дронами, які відстежують певні координати”.

Йдеться в цьому випадку про розробку інженерів Twist Robotics. Якщо їхнє ноу-хау приживеться і буде досить дешевим, це “може стати серйозним оновленням українського арсеналу FPV-дронів”, зазначає автор.

Нове наведення на основі ШІ дозволяє FPV залишатися заблокованим на своїй цілі, навіть якщо апарат втрачає контакт з людиною-оператором через перешкоди або наявність великого фізичного об’єкта, такого як пагорб, розповів Ростислав Оленчин, співзасновник компанії. Датчики дрона розпізнають фізичні особливості об’єктів та відповідним чином коригують траєкторію польоту.

За його визначенням, “це як Javelin для бідних”. Інженер має на увазі ракету американського виробництва, яка після захоплення цілі та пуску летить самостійно, без відстеження об’єкта оператором до моменту враження.

WP пише, що таку технологію розробляє “зростаюча кількість українських компаній”, і зазначає, що великі військові держави вже давно борються з етикою дозволу використовувати машинний “інтелект” у бою.

За словами головного військового радника президента США генерала Марка Міллі, Пентагон вимагає, щоб люди залишалися ланкою у циклі прийняття рішень на враження цілей. Він закликав інші країни прийняти ті самі стандарти.

Дмитро Ковальчук, співзасновник київського виробника дронів Warbirds of Ukraine, каже, що нова технологія наведення, як і раніше, вимагає, щоб ціль вибирала людина-оператор. Дрон переслідує ціль після того, як її вибере людина.

Українці, які протестували такий софт, стверджують, що роль машини “обмежена і прийнятна”, додав Ковальчук: “Ми не націлюємося на мирних жителів. І ми вважаємо припустимою помилку в п’ять-десять метрів”.