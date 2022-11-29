Варикоз вен: щадні процедури дуже ефективні

Понад 50 відсотків усіх жінок в Україні страждають від варикозного розширення вен. Тонкі вени поширюються на шкірі (зазвичай верхньої та нижньої частини ніг) як павутина. У просторіччі їх так і називають “павутинними венами”. Самі павутинні судини, як правило, є перш за все естетичною проблемою, тому статистика щодо чоловіків не завжди відображає якісну картину – вони менш на це звертають увагу. Однак “павутинки” та “зірочки” можуть свідчити і про захворювання глибоких вен ніг. З цієї причини радимо періодично відвідувати медичний центр сучасної флебології для огляду і консультацій.

Причини появи варикозу

Причини появи варикозного розширення вен різноманітні і можуть бути як вродженими, так і набутими. Як пояснили фахівці Медичного центру “Інститут вен”, невелике розширення судин зазвичай виникає, коли кров більше не може оптимально перекачуватися назад до серця.

Термін походить від давньоверхньонімецької мови, на якій розмовляли приблизно між 750 і 1050 роками. Вже тоді був варикоз: звивисті судини називали “кривими жилами” (Krummadern). Згодом з цього виникло слово Krampfader – в перекладі “варикозне розширення вен”.

Наступні фактори можуть сприяти появі варикозу:

вроджена схильність до слабкості сполучної тканини;

вік;

вагітність;

відсутність фізичних вправ;

гормони;

надмірна вага.

Найважливішим із згаданих факторів ризику є спадкова схильність до слабкості сполучної тканини та вен.

Методи лікування

Варикозне розширення вен не обов’язково розвивається. У практиці “Інституту вен” використовують два щадних методу лікування для ефективного протистояння варикозному розширенню вен. Це мікросклеротерапія, яка застосовується тільки при косметичному дефекті, та лазерне лікування. Застосовується також мініфлебектомія та пінне склерозування, але в будь-якому разі необхідно пройти огляд у лікаря-флеболога. Вибір методу лікування вен залежить від стадії захворювання і рекомендується лікарем тільки після проведення повного обстеження.

Мікросклеротерапія

Завдяки мікросклеротерапії тепер можна своєчасно знищити павутинні судини дуже нескладним і щадним способом. Під технічним терміном мікросклеротерапія ховається перевірений і дуже ефективний метод, за допомогою якого лікувальна косметика повертає ногам первісну красу і мінімізує ризики для здоров’я.

Мікросклеротерапія проводиться за допомогою спеціального розчину, який вводять у судини за допомогою дуже тонкої голки. Це вимиває кров з вен і викликає локальне запалення на внутрішніх стінках судин. У процесі загоєння вени закриваються і поступово розщеплюються організмом. Залежно від розміру судинних вен, для досягнення найкращого результату необхідно від 2 до 3 сеансів. Процедура триває від кількох хвилин до півгодини і практично безболісна. Після цього пацієнт одразу може знову нормально виконувати фізичні вправи. Однак протягом двох тижнів уникайте сауни та сонячних ванн.

Корисно знати: склеротерапія особливо підходить для лікування великих варикозних вен.

Лазерна коагуляція

Як альтернатива склеротерапії в практиці також можливе Ендовазальна лазерна коагуляція (ЕВЛК). Обов’язковою умовою для цього є незагоріла шкіра, тому цей догляд варто проводити переважно взимку.

Довжина хвилі відповідного лазера досягає вени та виділяє там інтенсивне тепло. Поверхня шкіри та навколишні тканини захищені якнайкраще. Через високу температуру кровотік у оброблених судинах зупиняється, і організм поступово розщеплює їх протягом наступних тижнів. Незабаром після обробки на обробленій ділянці може з’явитися світло-сіро-коричнева тінь. Однак це поступово зникає.

Операція виконується на будь-якій стадії варикозної хвороби, в тому числі, при значних діаметрах вен.

Як запобігти варикозу

Щоб запобігти появі синців на ногах, слід вибрати такий спосіб життя, який стане сприятливим для вен. Не всі зміни вен можна виключити таким чином. Однак часто можна запобігти загостренню і варикозному розширенню вен. Здоровий спосіб життя важливий не в останню чергу для пацієнтів із генетичною схильністю.

спорт і фізичні вправи

Фізична активність підтримує вени у транспортуванні крові назад до серця. Активність м’язів під час бігу, ходьби або їзди на велосипеді полегшує відтік крові від ніг.

зручний одяг

Тісний одяг, який перешкоджає кровопостачанню ніг або тазу, може посилити розширення судин. Те ж саме стосується тісного взуття або взуття на підборах. Усі ці фактори ще більше ускладнюють роботу організму, що може сприяти появі судинних візерунків або розширенню вен.

харчування

Здорове харчування та вживання достатньої кількості рідини є важливими факторами запобігання венозних судин. Дієта з високим вмістом клітковини з великою кількістю овочів і фруктів, достатньою кількістю риби та невеликою кількістю м’яса корисна для вен. Алкоголь, кава, цукор слід вживати лише в помірних кількостях – куріння також не корисно для вен. Якщо у вас надмірна вага, ви повинні бути активними. Тому що з кожним зайвим кілограмом тиск на вени зростає.

контрастний душ

Поперемінний душ зміцнює стінки вен і може затримати, а іноді навіть зупинити ослаблення стінок судин. Навіть якщо ви не страждаєте від “важких” ніг, зробіть щось корисне для своїх вен. Холодний душ – це саме те.