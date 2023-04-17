SpaceX вперше відправить у космос повністю інтегрований корабель Starship

У понеділок, 17 квітня, SpaceX проведе перше льотне випробування повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети.

“Нині команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship із Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж знову запалити двигуни та перевернутися у вертикальну конфігурацію для приземлення”, – пишуть у компанії.

У понеділок, 17 квітня, о 15:15 за Києвом перше льотне випробування здійснить повністю інтегрований корабель Starship і Super Heavy з Starbase в Техасі.

Також SpaceX провела численні випробування ракети Super Heavy, які включають дедалі складніші статичні вогні, що призвело до повного випробування двигуна 31 Raptor – найбільшої кількості одночасних запалювань ракетних двигунів в історії.

Крім того, команда побудувала найвищу у світі вежу для запуску та уловлювання ракет. На висоті 146 метрів вежа призначена для кораблів та ракети-носія Super Heavy. Для першого льотного випробування команда не буде робити спроби вертикальної посадки.