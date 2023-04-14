Техно

Ракета з малюнком 8-річної українки запустила космічну місію до Юпітера

14 Квітня 2023 16:41
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космос

Малюнок української дівчинки прикрасив ракету ARIANE 5 з апаратом Juice, яка стартувала до Юпітера. Про це повідомляє ESA.

Європейське космічне агентство о 15:15 запустило в космос свій апарат Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Це важливий день для космічних ентузіастів, а також для Ярини Закалюжної, маленької дівчинки з України, малюнок якої розміщено на ракеті.

Малюнок Ярини з зображенням Юпітера, його крижаних супутників і Землі, а також самої ракети переміг у художньому конкурсі “Розмалюй свою ракету!” у 2021 році. Інженерка Juice Мануела Бароні високо оцінила “милий, веселий і справжній” малюнок, який розміщений на носі ракети.

Космічний корабель був створений компанією Airbus, він розташований у носовому конусі ракети-носія Ariane 5, яка є однією з найпотужніших ракет у світі. На її рахунку 115 місій, включно з історичним запуском космічного телескопа Джеймса Вебба.

Мета місії – дослідження супутників Юпітера – Європи, Ганімеда і Каллісто. Вчені припускають, що вони містять океани рідкої води. Місія може допомогти визначити, чи мають умови в океанах супутників хоча б шанс підтримувати прості мікробні організми.


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