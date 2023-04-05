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Один із лідерів у сфері мережевих комунікацій утилізував свої запаси в Росії на десятки мільйонів доларів

5 Квітня 2023 13:58
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росія

Великий виробник мережного обладнання Cisco Systems знищив у Росії матеріально-виробничі запаси майже на 1,85 млрд рублів (трохи більше $23 млн за офіційним курсом на 5 квітня).

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на бухгалтерську звітність юрособи Cisco у Росії.

Компанія вирішила утилізувати обладнання ще у серпні минулого року. Причиною стало призупинення дії ліцензій та перешкоди до реекспорту. Cisco також знищить все IT-обладнання та демо-зразки.

Компанія вже утилізувала експлуатаційні частини для різноманітного обладнання. Також утилізації зазнали транспорт російського підрозділу, офісні меблі та техніка.

З червня до серпня 2022 року Cisco розірвала трудові договори здебільшого російських співробітників. Станом на кінець 2022 року у російському підрозділі працювали п’ять осіб ( Проти 60 роком раніше).


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