Політика

СБУ завдала удару по нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї рф
22 Лютого 2025 19:15
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За даними командування, станція обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2 / Фото AP
За даними командування, станція обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2 / Фото AP

20 лютого 2025 року підрозділи Служби безпеки України, у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони, завдали ураження по нафтоперекачувальній станції “Нововеличківська”, розташованій у Краснодарському краї Російської Федерації.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Станція обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2, який використовується для постачання ресурсів, зокрема для потреб окупаційної армії рф.

У відповідь на атаку російські війська застосували наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52 для протидії українським засобам ураження. Результати удару наразі уточнюються.

Служба безпеки України повідомила, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у підтримці збройної агресії рф проти України, буде продовжена.


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