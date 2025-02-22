СБУ завдала удару по нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї рф

20 лютого 2025 року підрозділи Служби безпеки України, у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони, завдали ураження по нафтоперекачувальній станції “Нововеличківська”, розташованій у Краснодарському краї Російської Федерації.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Станція обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2, який використовується для постачання ресурсів, зокрема для потреб окупаційної армії рф.

У відповідь на атаку російські війська застосували наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52 для протидії українським засобам ураження. Результати удару наразі уточнюються.

Служба безпеки України повідомила, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у підтримці збройної агресії рф проти України, буде продовжена.