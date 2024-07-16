Кримінал

СБУ затримала подружжя, яке, готувало ракетні удари по Харківщині та Сумщині
16 Липня 2024 11:27
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Затримання зловмисників / СБУ

Правоохоронці затримали подружню пару, яка планувала навести ворожий ракетний удар по Силах оборони на Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила жінку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі.

Фігурантка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині. Також вона залучила до злочинної діяльності свого чоловіка, який виявився колишнім працівником розформованої міліції, і проживав в Охтирці на Сумщині.

Зазначається, що на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того, він розпитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім “звітувала” своєму російському куратору, чию особу теж вже встановлено Службою безпеки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.


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