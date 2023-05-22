СБУ затримала коригувальника ударів по Миколаївщині “шахедами” та фосфорними снарядами

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

За інформацією СБУ, фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників.

Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та іранських дронів Shahed.

Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Російський агент був затриманий під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

Як встановило слідство, зрадником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці.

Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.