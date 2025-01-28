СБУ затримала двох агентів РФ, які готували ракетний удар по аеродромах базування F-16

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які “полювали” на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. Шпигунів піймали поблизу одного з військових аеродромів України, вони фотографували зліт F-16.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилися двоє жителів Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої українська контррозвідка вже встановила.

“Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів”, – розповіли в СБУ.

Щоб виконати вказівку, агенти збиралися об’їхать на маршрутних автобусах п’ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати “ціль” протягом декількох днів.

Співробітники СБУ викрили обох агентів на початковому етапі ворожої розвідувальної активності, задокументували їхні поїздки регіонами і затримали під час фотографування винищувачів. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.