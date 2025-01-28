Кримінал

СБУ затримала двох агентів РФ, які готували ракетний удар по аеродромах базування F-16
28 Січня 2025 13:44
читать на русском →
СБУ затримала агентів РФ, які планували ракетну атаку на українські F-16 / Фото: СБУ
СБУ затримала агентів РФ, які планували ракетну атаку на українські F-16 / Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які “полювали” на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. Шпигунів піймали поблизу одного з військових аеродромів України, вони фотографували зліт F-16.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилися двоє жителів Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої українська контррозвідка вже встановила.

“Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів”, – розповіли в СБУ.

Щоб виконати вказівку, агенти збиралися об’їхать на маршрутних автобусах п’ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати “ціль” протягом декількох днів.

Співробітники СБУ викрили обох агентів на початковому етапі ворожої розвідувальної активності, задокументували їхні поїздки регіонами і затримали під час фотографування винищувачів. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Листування затриманих за підозрою в держзраді / Фото: СБУ

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Січня 2025 15:47

Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти, – Reuters
28 Січня 2025 18:08

Стрілки годинника Судного дня перевели ближче до “ядерної опівночі”
28 Січня 2025 17:29

Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу
28 Січня 2025 16:43

В Україні створять поштовий банк
28 Січня 2025 14:58

Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
усі думки