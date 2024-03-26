СБУ запобігла підриву залізничної лінії на Полтавщині

Російські диверсанти збирались здійснити підрив залізничної лінії на Полтавщині. Правоохоронці змогли запобігти диверсії.

Про це повідомляють Служба безпеки України, Офіс генпрокурора.

У Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та під залізничну релейну шафу ліній електропередач.

У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування, зазначають в СБУ. Фігурантів затримали прямо на місці події.