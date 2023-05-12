Кримінал

​​СБУ викрила Табачника на співпраці з фсб та соратником Кадирова

12 Травня 2023 12:10
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сбу

Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

СБУ встановила, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим.

За даними відомства, після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.

Він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.

Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.

Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.

Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
▪️ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).


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