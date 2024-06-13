СБУ викрила російського агента, який мобілізувався до лав ЗСУ

СБУ заявила про викриття агента російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій.
Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в СБУ.
Затриманим виявився мешканець Дніпропетровської області, який у минулому навчався в Московському державному університеті та здобув диплом юриста.
За даними СБУ, після завершення навчання він був “завербований” російськими спецслужбами. У 2023 році його куратор з ГРУ РФ вийшов на зв’язок та дав завдання збирати розвіддані про українські війська.
За інформацією СБУ, чоловік мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ і був направлений у район Бахмута. Перебуваючи на передовій, він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів, а потім передавав її росіянам через спеціально створений чат-бот.
“Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон”, — йдеться в дописі.
Співробітники СБУ викрили його плани та затримали на прикордонні Вінницької області.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та дезертирстві. З урахуванням співпраці зі слідством, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.