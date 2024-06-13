Кримінал

СБУ викрила російського агента, який мобілізувався до лав ЗСУ
June 13 2024 16:52
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сбу
Затримання шпигуна російської розвідки / Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття агента російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в СБУ.

Затриманим виявився мешканець Дніпропетровської області, який у минулому навчався в Московському державному університеті та здобув диплом юриста.

За даними СБУ, після завершення навчання він був “завербований” російськими спецслужбами. У 2023 році його куратор з ГРУ РФ вийшов на зв’язок та дав завдання збирати розвіддані про українські війська.

За інформацією СБУ, чоловік мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ і був направлений у район Бахмута. Перебуваючи на передовій, він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів, а потім передавав її росіянам через спеціально створений чат-бот.

“Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон”, — йдеться в дописі.

Співробітники СБУ викрили його плани та затримали на прикордонні Вінницької області.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та дезертирстві. З урахуванням співпраці зі слідством, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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