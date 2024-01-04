СБУ викрила на “відкатах” заступника мера одного із міст на Одещині

Служба безпеки викрила на “відкатах” заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.

За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у “будівельному” тендері, який фінансувався з бюджету міста.

Сума неправомірної вигоди становила 10% від загальної вартості підряду.

У разі відмови платити “відкат”, посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за “дозвіл” на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради.

Правоохоронці затримали чиновника під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.