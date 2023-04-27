Кримінал

СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

27 Квітня 2023 13:38
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сбу

Служба безпеки України ідентифікувала особу російського окупанта, який у перехопленій телефонній розмові зізнався про те, що вбивав українських військовополонених після допитів.

“Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Нове перехоплення СБУ телефонної розмови окупанта було зроблено на східному фронті України. У розмові злочинець докладно розповідав про те, “як перерізає людині горло”.

“І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі”, – зазначається в повідомленні.

У перехопленій розмові також злочинець пояснює, що “військовополонених потрібно утилізувати”.

“СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни”, – наголошується у повідомленні.


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