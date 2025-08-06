СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання понад 10 млн грн у Мін’юсті

Служба безпеки України та НАБУ за сприяння Міністра юстиції викрили масштабну корупційну схему на закупівлях для Мін’юсту. Колишній держсекретар міністерства та чинні високопосадовці привласнили понад 10 млн гривень, виділених на цифрову модернізацію.

Про це повідомили в СБУ.

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За матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також чинні керівник та заступник відомчих управлінь.

Як встановило розслідування, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

“У 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн гривень. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми.

Ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах.

За цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.