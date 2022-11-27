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СБУ перевіряє храм УПЦ МП в Івано-Франківську

27 Листопада 2022 12:23
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сбу

У неділю, 27 листопада, працівники відомства зайшли на територію Івано-Франківської єпархії УПЦ. Там наразі проводять безпекові та перевірочні заходи.

Про це поввідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

▪ перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «руского міра»;

▪ недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

▪ убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.


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