Суспільство

СБУ: Одного московського попа обміняли на 28 українських військових

21 Квітня 2023 18:10
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сбу, церква, обмін

Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік ворога, а одного священника моспатріархату Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Зокрема, Малюк зазначив, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року. “У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога”, – сказав він.

Водночас глава СБУ повідомив, що двох священиків УПЦ (МП) було передано за обміном. “І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців”, – поінформував Малюк.

Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).

“Я вже казав раніше – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, попри церковний сан”, – підкреслив голова СБУ.

Він зауважив, що СБУ викриває не просто окремих зрадників, а знешкоджує агентурні мережі, які росія готувала 30 років. “І це надважливе питання сьогодні. Щоб якнайшвидше перемогти, треба вимести все це московське сміття, яке причаїлось по кутках”, – сказав він.


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