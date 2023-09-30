Румунія стягує ППО до кордону з Україною

Як повідомляє Reuters, це відбувається через побоювання, що війна може перекинутися на її територію, уточнює агентство.

Останнім часом почастішали атаки російських дронів на українські зернові об’єкти, що знаходяться поблизу румунського кордону. Влада Румунії розмістила в цьому районі більше військових спостережних пунктів і патрулів, додає Reuters з посиланням на два «високопоставлені джерела в обороні».

Крім цього, в прикордонній зоні розміщено чотири додаткові винищувачі F-16, розширено безпольотну зону.

Також почастішали випадки падіння дронів на територію Румунії. Все це спонукає Румунію та НАТО посилити безпеку на прикордонних територіях.