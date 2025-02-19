Рубіо обіцяє не скасовувати санкції проти Росії до завершення війни, – Bloomberg

Держсекретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що адміністрація президента Дональда Трампа збереже санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Рубіо запевнив у цьому групу європейських колег під час телефонної розмови, яка відбулася одразу після перемовин представників Росії та США в Саудівській Аравії.

Офіційно Держдеп США повідомив, що Рубіо після зустрічі в Ер-Ріяді зателефонував міністрам закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та очільниці європейської дипломатії Каей Каллас.

“Держсекретар поінформував міністрів закордонних справ про цю зустріч. Вони домовилася підтримувати тісні контакти в процесі роботи з досягнення довгострокового припинення конфлікту в Україні”, – йдеться в прес-релізі відомства.

Під час пресконференції за підсумками переговорів делегацій Росії та США в Ер-Ріяді 18 лютого Рубіо заявив, що західним країнам доведеться скасувати санкції проти Росії в разі завершення війни. “Для припинення будь-якого конфлікту необхідно, щоб усі сторони пішли на поступки”, – сказав держсекретар США, відповідаючи на запитання про майбутнє обмежень, введених Вашингтоном проти Москви.