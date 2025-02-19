Політика

Рубіо обіцяє не скасовувати санкції проти Росії до завершення війни, – Bloomberg
19 Лютого 2025 11:38
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Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: AP
Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: AP

Держсекретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що адміністрація президента Дональда Трампа збереже санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Рубіо запевнив у цьому групу європейських колег під час телефонної розмови, яка відбулася одразу після перемовин представників Росії та США в Саудівській Аравії.

Офіційно Держдеп США повідомив, що Рубіо після зустрічі в Ер-Ріяді зателефонував міністрам закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та очільниці європейської дипломатії Каей Каллас. 

“Держсекретар поінформував міністрів закордонних справ про цю зустріч. Вони домовилася підтримувати тісні контакти в процесі роботи з досягнення довгострокового припинення конфлікту в Україні”, – йдеться в прес-релізі відомства. 

Під час пресконференції за підсумками переговорів делегацій Росії та США в Ер-Ріяді 18 лютого Рубіо заявив, що західним країнам доведеться скасувати санкції проти Росії в разі завершення війни. “Для припинення будь-якого конфлікту необхідно, щоб усі сторони пішли на поступки”, – сказав держсекретар США, відповідаючи на запитання про майбутнє обмежень, введених Вашингтоном проти Москви.


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