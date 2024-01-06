Політика

Розвідники ударили по російській ППО в Бєлгородській області Сьогодні, 6 січня, відбулась чергова спецоперація України, спрямована на ослаблення держави-агресора Росії. Про це йдеться у повідомленні Telegram-канала Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, у межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. “Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир С1″ виведені з ладу”, – повідомили в ГУР.



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