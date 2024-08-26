Політика

Розвідка Німеччини запідозрила Росію в підготовці диверсії на авіабазі НАТО
26 Серпня 2024 17:10
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німеччина, росія
База НАТО в Гайленкірхені / Фото: DPA

Німецька розвідка отримала дані, що Росія готувала диверсію з використанням безпілотника на авіабазі НАТО в місті Гайленкірхен у землі Північний Рейн – Вестфалія на заході Німеччини, повідомляє Die Zeit.

За інформацією агентства, дані про підготовку диверсії надійшли від американської розвідки. У чому полягала загроза, не уточнюють.

У п’ятницю, 23 серпня, рівень захисту на авіабазі в Гайленкірхені було підвищено до «Чарлі». Це другий із п’яти рівнів захисту, вище за нього тільки «Дельта». «Чарлі», як випливає з опису, застосовується, коли “відбувається інцидент” або отримано розвіддані про ймовірність теракту або нападу. Майже через добу рівень захисту було знижено до попереднього («Браво+»).

Представник бази пояснив, що підвищення рівня захисту було запобіжним заходом, спрямованим на мінімізацію ризиків для персоналу. Він назвав припущення про появу дронів над базою «абсурдними» і заявив, що «тут нічого не пролітало». Однак співробітників бази відправили по домівках.


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