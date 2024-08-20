Суспільство

Росіяни зводять нову конструкцію біля Керченського мосту (фото)
20 Серпня 2024 15:35
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крим
Зведення нової споруди біля Керченського мосту / Супутниковий знімок від @hwtnv

У тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти будують паралельну споруду.

Фотографії будівництва оприлюднив телеграм-канал “Крымский ветер”.

“Біля Керченськогo мосту триває будівництво паралельної споруди, що також нагадує міст”, – йдеться у повідомленні.

Зведення нової споруди біля Керченськpго мосту / Фото: телеграм-група “Кримський вітер”

Ще на початку серпня з’явилися фотографії, на яких будівельники забивали палі для цієї конструкції. Також на супутникових знімках добре видно бонові загородження з обох боків мостової споруди.

Імовірно, нова споруда призначення для підвищення захисту мосту від потенційних українських атак.


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