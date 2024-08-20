Росіяни зводять нову конструкцію біля Керченського мосту (фото)

У тимчасово окупованому Криму біля Керченського мосту окупанти будують паралельну споруду.
Фотографії будівництва оприлюднив телеграм-канал “Крымский ветер”.
“Біля Керченськогo мосту триває будівництво паралельної споруди, що також нагадує міст”, – йдеться у повідомленні.
Ще на початку серпня з’явилися фотографії, на яких будівельники забивали палі для цієї конструкції. Також на супутникових знімках добре видно бонові загородження з обох боків мостової споруди.
Імовірно, нова споруда призначення для підвищення захисту мосту від потенційних українських атак.