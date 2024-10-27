Кримінал

Росіяни знищили зерносховище у Малинівці під Харковом
27 Жовтня 2024 14:49
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Російські війська продовжують нищити українське зерно – близько Чугуєва росіяни прицільно вдарили по ангару.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

О 21:20 26 жовтня російська ракета влучила у склад зерносховища у Малинівці / Фото Facebook Сергій Болвінов

В масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуються збитки.

“Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого”, – написав він у Facebook.

Вибухотехніки вже встановили – ворог бив із ЗРК С-300. Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований.


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