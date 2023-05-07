Росіяни знову обстріляли Кізомис: поранено жінку та знищено будинки

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Херсонської області. В результаті атаки жінка отримала поранення, також постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська авіація продовжує нищити Кізомис”, – заявив Проскудін.

За його словами, було зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих жителів, з них три будинки знищено вщент.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома.