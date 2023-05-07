Суспільство

Росіяни знову обстріляли Кізомис: поранено жінку та знищено будинки

7 Травня 2023 18:07
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херсонська область, обстріли

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Херсонської області. В результаті атаки жінка отримала поранення, також постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська авіація продовжує нищити Кізомис”, – заявив Проскудін.

За його словами, було зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих жителів, з них три будинки знищено вщент.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома.


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