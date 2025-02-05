Кримінал

Росіяни завдали подвійного удару в Антонівці, поранивши цивільних і правоохоронців
5 Лютого 2025 12:17
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Ілюстративне фото / Нацполіція
Ілюстративне фото / Нацполіція

Російські окупаційні війська вранці 5 лютого здійснили черговий обстріл Антонівки на Херсонщині, поранивши цивільних і правоохоронців.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, росіяни атакували населений пункт дронами. Внаслідок скидання вибухівки постраждали четверо мирних жителів – троє чоловіків віком 47, 48 та 54 роки і 48-річна жінка.

Коли на місце прибули поліціянти для евакуації поранених, російські війська завдали повторного удару, поціливши у службовий автомобіль. Унаслідок цього поранень зазнали ще троє правоохоронців.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.


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