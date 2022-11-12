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Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольському району

12 Листопада 2022 09:26
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нікополь, обстріли

У ніч на 12 листопада загарбники скерували понад 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області, обстрілів та руйнувань зазнали три громади.

“Тримали під прицілом три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били “Градами” та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів”, – написав голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

За попередніми даними Резніченка, люди не постраждали.

При цьому є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.


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