Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольському району

У ніч на 12 листопада загарбники скерували понад 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області, обстрілів та руйнувань зазнали три громади.

“Тримали під прицілом три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били “Градами” та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів”, – написав голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

За попередніми даними Резніченка, люди не постраждали.

При цьому є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.