Суспільство

Росіяни вночі атакували Україну понад тридцятьма “шахедами”
2 Жовтня 2024 09:16
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Збитий російський ударний БпЛА типу “Shahed” / Фото: ДПСУ

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу “Shahed”, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях”, – йдеться у повідомленні.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

“Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється”, – додали військові.


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