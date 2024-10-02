Росіяни вночі атакували Україну понад тридцятьма “шахедами”

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу “Shahed”, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
“В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях”, – йдеться у повідомленні.
Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.
“Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється”, – додали військові.