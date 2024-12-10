Кримінал

Росіяни вдарили ракетою по місту Златопіль на Харківщині, є постраждалі
10 Грудня 2024 10:38
читать на русском →
обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Златопіль Лозівського району Харківської області.

Влучання зафіксували біля  банківської установи, пошкоджені інші нежитлові  будівлі, цивільні авто, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 8 постраждалих людях.

Доповнено: Десять людей постраждали внаслідок двох обстрілів міста Златопіль. 

“Внаслідок повторного ракетного удару ще дві жінки отримали травми — госпіталізовані до медичного закладу. Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю”, – повідомив Синєгубов.

Загалом 10 людей постраждали. Серед них двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Грудня 2024 13:56

У прокуратурі розповіли деталі ракетного удару по місту Златопіль на Харківщині
10 Грудня 2024 14:15

Воїни 42 ОМБр показали як наразі виглядає Торецьк
10 Грудня 2024 12:13

Більшість українців  підтримують вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини (опитування)
10 Грудня 2024 11:55

“Графік відключення світла”, “Суджа” та “Сирський”: що українці “гуглили” в 2024 році
10 Грудня 2024 10:49

У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром “Енгельс”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки