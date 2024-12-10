Росіяни вдарили ракетою по місту Златопіль на Харківщині, є постраждалі

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Златопіль Лозівського району Харківської області.

Влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові будівлі, цивільні авто, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 8 постраждалих людях.

Доповнено: Десять людей постраждали внаслідок двох обстрілів міста Златопіль.

“Внаслідок повторного ракетного удару ще дві жінки отримали травми — госпіталізовані до медичного закладу. Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю”, – повідомив Синєгубов.

Загалом 10 людей постраждали. Серед них двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років.